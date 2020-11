NKY Election Results: City and School Board Races

These are the results for the 2020 city and school board elections in Northern Kentucky statehouse and senate districts. We have only included competitive races and not those in which there were only or not enough candidates to fill the designated number of seats. The winner(s) will be noted in bold and with WINNER typed next to the name(s) when the results appear to be final.

Dayton Board of Education

(elect two)

Bernard Pfeffer 837

Rosann Sharon 1010

Lori Peterson 825

Boone County Board of Education - District 3

(elect one)

Jesse Parks 5576 winner

Matt McIntire 4637

Covington Board of Education

(elect 3)

Stephen Gastright 4130

Glenda Huff 4231

Tom Wherry 3092

Brandon Mims 3045

Thomas Haggard 4736

Fort Thomas Board of Education

(elect two)

Julie Kuhnhein 5060

Karen Utz Allen 4271

Jeff Beach 4483

Newport Board of Education

Melissa Sheffel 2015

Aaron Sutherland 1909

Theresa Miller 1401

Billy Cole 1867

Timothy David Curl 1474

Julie Smith-Morrow 2154

Alexandria City Council

(elect 6)

Kyle Sparks 2963

Steven Shinkle 2476

Stacey Graus 3235

Thomas Baldridge 2815

David Hart 2464

Joe Anderson 2583

A.J. Moermond 2047

Bromley City Council

(elect 6)

Nancy Kienker 160

Micheal Kendall 174

Gail Smith 150

David Radford 151

Reagan France 150

Timothy Wartman 165

Dianne Wartman 149

Cold Spring City Council

(elect 6)

Lisa Cavanaugh 2083

Paul Kloeker 2074

Cindy Moore 1668

Chris Ampfer 2011

Deanna Hengge 1923

Stephen Roach 1379

Kenny Sears 1662

Adam Sandfoss 2156

Covington City Commission

Missy Spears (withdrew) 5263

Tarris Horton 3545

Michelle Williams 6440

Tim Downing 5750

Shannon Smith 5866

Ron Washington 7366

Dayton City Council

(elect 6)

Jeff Volter 973

Joe Neary 1035

Tammy Cornett 945

Beth Nyman 775

Anthony Cadle 588

Robert Lee Burgess 215

Jeff Haas 722

Justin Slover 337

Ron Farris 377

Johnny Walker Wirick 359

Christina Kelly 777

Scott Beseler 913

Edgewood City Council

(elect 7)

Ben Barlage 2877

Rob Thelen 2421

Darla Kettenacker 2276

Tony Ward 2153

Mike Thelen 2093

Dale Henson 2334

Kim Wolking 3007

Tom Elfers 1567

Jeff Schreiver 2672

Joe Messmer 2568

Erlanger City Council

(elect 12)

Stephen Knipper 3256

Kathy Cahill 4415

Don Skidmore 3455

Tyson Hermes 3791

Thomas Cahill 3818

Rebecca Reckers 3903

Jennifer Brown Jasper 4167

Victoria Kyle 3757

Gary Meyer 3440

Frank Wichmann 3183

Ryan Elmore 3474

Renee Skidmore 3759

Diana Niceley 4265

Florence City Council

(elect 6)

Julie Metzger Aubuchon 6414 winner

Gary Winn 5034 winner

Joe Reed 2870

Kelly Huff 4237 winner

David Osborne 4687 winner

Duane Froelicher 3709

Mel Carroll 4050 winner

Josh Walton 4656 winner

Jonathan Trimble 3293

Fort Thomas City Council

(elect 6)

Mark Cook 2451

Connie Grubbs 3699

Carla Landon 3359

Roger Peterman 3162

Jeff Bezold 4542

Ben Pendery 4226

Adam Blau 4441

Matthew Reed 2355

Ken Bowman 3546

Lisa Kelly 3979

Fort Wright City Council

(elect 6)

Jason Worms 1296

David Abeln 2114

Adam Dale Feinauer 2134

Margie Witt 2410

Bernie Wessels 2033

Scott Wall 2280

Jay Weber 2027

Independence City Council

(elect 6)

Tom Brinker 6298

Amy Engelman 7203

Greg Waite 5567

Lucas Deaton 6216

Carol Franzen 6777

David Shafer 4468

Gregory Steffenn 3876

Chris Vogelpohl 7275

Lakeside Park City Council

(elect 6)

Dave Wolfer 848

Brian Waite 815

Matt Stegman 863

Tyler Gastright 825

Paul Markgraf 782

Mary Ann Thaman 922

Tom Bernheimer 694

Newport City Commission

(elect 4)

Frank Peluso 2930

Beth Fennell 2721

John Anthony Santini 887

Jason Walter 962

Ken Rechtin 2360

Gordon Henry 1602

Jerry Peluso 2269

Park Hills City Council

(elect 6)

Kevin Downes 786

Anthony Darin 738

Sarah Froelich 1002

Darly Hallman 639

Steve Elkins 889

Joe Shields 977

Pamela Spoor 1039

Union City Commission

(elect 4)

Jeremy Ramage 1609 winner

Eric Dulaney 1756 winner

John Mefford 1753 winner

Bryan Miller 1558

Brian Garner 1608 winner

Walton City Council

(elect 6)

Greg Sanders 1004 winner

Terri Lynn Courtney 1090 winner

Howard Stevens 806 winner

Sherry Snowden 918 winner

Bobby McDonald 1016 winner

Matthew David Brown 1010 winner

Dan Martin 803